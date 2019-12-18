لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي تقر مشروع عقوبات ضد روسيا

أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء خطوة من شأنها أي تؤدي إلى فرض عقوبات على روسيا، لكن دون أي إشارة إلى التوقيت الذي قد يصوت فيه المجلس بكامل أعضائه على الإجراء الذي قال عنه أحد مقدميه إنه يشتمل على عقوبات "من الجحيم".