إعلان مشترك للقاء مستشاري الأمن القومي الأمريكي والإسرائيلي

أفاد ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، قد استقبل اليوم الخميس، في البيت الأبيض مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات.

القدس - سبوتنيك. وجاء في البيان: "واصل الاثنان تعزيز العلاقات الخاصة والتحالف المتين بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وتنعكس عظمة العلاقات الكبيرة بالشراكة القريبة بين الحكومتين وبالعلاقات التي تربط بين الشعبين الأميركي والإسرائيلي".

وأضاف البيان، "إن العلاقات الحكومية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تسود بيننا تعكس قيما مشتركة واستراتيجية والعلاقات الاقتصادية والتجارية الفعالة بيننا".

هذا وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي أوبراين، "التزام الولايات المتحدة المتين بأمن دولة إسرائيل والتعهدات الأمريكية بضمان وتعزيز العلاقات الأمنية والدعم الأميركي لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها".

ووفقا للبيان، اتفق المستشاران على مواصلة التنسيق الوطيد، الذي يجري بينهما بما يخص التعامل مع التأثير الإيراني والتصرفات الإيرانية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة، ومتابعة تبعات الغليان الذي يحدث في إيران.

وذكر البيان، "أوعز المستشاران لفريقيهما بمواصلة العمل في إطار مجموعات العمل المشتركة خلال الأشهر المقبلة، وذلك من أجل تحسين العلاقات الثنائية بشكل دراماتيكي في مجالات السايبر والاستخبارات والدفاع وتطوير منظومات الدفاع على الاتصالات من أجل التعامل مع التهديد الذي تشكله إيران وأطراف أخرى".

وأشار المستشار أوبراين، إلى "المصالح المشتركة لإسرائيل وللدول العربية، كما تم التأكيد عليها في مؤتمر وارسو، تمكن خلق شراكات جديدة من شأنها التعامل مع التأثير الإيراني السيئ، وضمان مستقبل أكثر ازدهارا وأمانا لجميعنا".

وبحث المستشاران الأوضاع في سوريا والعراق ولبنان وقضايا إقليمية أخرى.