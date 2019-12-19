إردوغان: 50 ألف شخص في طريقهم إلى تركيا قادمين من إدلب السورية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن 50 ألف شخص في طريقهم إلى تركيا قادمين من إدلب في شمال غربي سوريا، وانتقد الدول الإسلامية لعدم دعمها لخططه لإعادة توطين اللاجئين السوريين في مناطق أخرى في شمال سوريا.

وقال أردوغان، الذي كان يتحدث في ماليزيا، إن القوى العالمية تحرص على إرسال السلاح إلى سوريا أكثر من حرصها على دعم الخطط التركية لإقامة "منطقة آمنة"، تعتزم أنقرة إعادة توطين ملايين اللاجئين السوريين فيها، بعد تطهيرها من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية. وفقا لـ "رويترز".

وأعلنت وسائل إعلام سورية، في وقت سابق من اليوم، عن تحضيرات عسكرية ممهدة للجيش السوري لمعركة إدلب الكبرى، وذلك من خلال حشد أعداد وأعتدة عسكرية، قبل أيام من انطلاق معركتها ضد تنظيم "​جبهة النصرة​" الإرهابي وحلفائه.

وتوقفت العملية العسكرية التركية "نبع السلام" في شمال شرقي سوريا، عقب لقاء مطول جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في منتجع سوتشي الروسي، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حيث اتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا.