وسط إجراءات مساءلته من أجل عزله... ترامب يوافق على إلقاء خطاب في الكونغرس

وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، على دعوة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب بإلقاء خطاب في الكونغرس.

وأشار البيت الأبيض في بيان نقلته وكالة "رويترز" إلى أن ترامب وافق على دعوة بيلوسي لإلقاء خطاب حالة الاتحاد من مقر مجلس النواب الأمريكي يوم 4 فبراير/ شباط 2020.

ويتزامن الخطاب مع اتخاذ مجلس النواب والكونغرس إجراءات مساءلة ترامب من أجل عزله.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أجرى قبل أيام، تصويتا على بندي المساءلة بحق الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله.

واستغرق التصويت الأول 15 دقيقة، والذي تعلق ببند إساءة استغلال السلطة. وبمجرد انتهاء هذا التصويت انتقل المجلس إلى التصويت على بند عرقلة عمل الكونغرس والذي استغرق أيضا خمس دقائق.

وأظهرت نتائج التصويت على البند الأول، أن مجلس النواب الأمريكي صوت لصالح مساءلة الرئيس ترامب تمهيدا لعزله بتهمة إساءة استخدام السلطة، حيث صوت 230 عضوا لقرار العزل بينما رفضه 197.

ويتهم الرئيس الأمريكي بأنه جمد مساعدة عسكرية لكييف بهدف إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على فتح تحقيق بشأن قضايا فساد تتعلق بجو بايدن، أبرز منافسيه الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، هو انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة، وقال أمس الأول الثلاثاء، عن قضية "عزله"، إن الشعب بدأ يفهم "احتيال" الديمقراطيين الصارخ في تلك القضية، مضيفا: "نتائج استطلاعات الرأي بشأن قضية العزل، تظهر تراجع التأييد لها مثل الصخرة التي تنزلق".