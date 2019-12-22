ملكة بريطانيا تعد حلوى عيد الميلاد بعد عام صعب

ظهرت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، في صور فوتوغرافية مع ابنها الأمير تشارلز وحفيدها الأمير وليام وحفيده الأكبر، الأمير جورج.

ونشر قصر باكنغهام، أمس السبت، صورا للملكة والأمراء الثلاثة الذين يخلفونها بالترتيب في ولاية العرش أثناء تحضيرهم لحلوى "البودينغ" التي ترتبط بعيد الميلاد.

وكان الأمير جورج (6 سنوات) هو محور اهتمام أقاربه الأكبر وهو يحرك خليط الحلوى في وعاء.

The Queen is Patron of the British Legion & the puddings will be the centerpieces of the charity’s Christmas get-togethers.

The pudding making was led by a Legion care home chef Alex Cavaliere & attended by veterans - Colin Hughes, Liam Young, Lisa Evans and Barbara Hurman. pic.twitter.com/K67BtFEWnx — The Royal Family (@RoyalFamily) December 21, 2019

​ومثل المشهد العائلي لحظة سعيدة للملكة إليزابيث (93 عاما) بعد عام شابته المصاعب.

فخلال الإثني عشر شهرا الماضية حصل زوجها الأمير فيليب على تحذير من الشرطة بعد حادث سير، وظهر الجفاء علنا بين حفيديها وليام وهاري، وأحاطت الانتقادات بابنها الثاني الأمير آندرو بسبب صلاته بالملياردير الأمريكي جيفري إيبستين الذي انتحر داخل زنزانة بسجن في نيويورك حيث كان محتجزا في اتهامات تتعلق بالاتجار بالجنس، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

ويوم الجمعة، قال قصر باكنغهام إن الأمير فيليب (98 عاما) نقل إلى المستشفى كإجراء احترازي للعلاج من حالة مرضية سابقة.