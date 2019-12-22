لافروف: مشروع "التيار الشمالي-2" سينفذ بغض النظر عن التهديدات الأمريكية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن مشروع "التيار الشمالي-2" سينفذ بغض النظر عن التهديدات الأمريكية مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يفهم جيدا مصالحه التجارية.

وقال لافروف في برنامج "اللعبة الكبيرة" على القناة الأولى "المشروع يتعرض لتهديدات، وقد أكدت أنه سينفذ رغم كل ذلك. أولا أنا واثق من أن الأوروبيين يدركون مصلحتهم الاقتصادية، وثانيا، هناك اهتمام بالمشروع من وجهة نظر توفير أمن الطاقة، ثالثا: لقد تعرضوا للإذلال، فقد صدرت تصريحات بما في ذلك من برلين تؤكد وجود شعور الاعتزاز بالنفس من الشركاء الأوروبيين".

وأردف لافروف قائلا "أنا واثق من أن "السيل الشمالي-2" سوف ينفذ شأنه شأنه "السيل التركي"، الذي من المقرر أن يتم إطلاقه بعد أسبوعين أو ثلاث.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع يوم الجمعة الماضي، على ميزانية الدفاع لعام 2020، بقيمة 738 مليار دولار، وتتضمن الميزانية إجراءات "لمواجهة روسيا" في مختلف المجالات وفرض عقوبات على "التيار الشمالي-2" والمساعدة العسكرية لأوكرانيا.

ويتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.