أنقرة تعلن "إحباط مؤامرات كثيرة" في ليبيا وسوريا

أكدت الرئاسة التركية، أمس الأحد، أن أنقرة أحبطت العديد من المؤامرات في سوريا وليبيا.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في كلمة على هامش معرض كتاب أقيم في منطقة عمرانية في الشق الآسيوي من مدينة إسطنبول، إلى أن ازدياد الهجوم على تركيا يأتي بسبب إحباطها هذه المؤامرات، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وشدد قالن على أن "تركيا لن تتراجع إطلاقا عن حماية حقوقها شرقي البحر المتوسط"، قائلا: "لقد أحبطنا العديد من المؤامرات عبر خطوات اتخذناها، بقيادة رئيس بلادنا، في السياسة الخارجية في سوريا وليبيا".

يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقع مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وفي السياق نفسه، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.