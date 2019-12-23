أمريكا تحقق مع "بي أم دبليو"

قالت شركة "بي أم دبليو جي" الألمانية لصناعة السيارات اليوم الإثنين إن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقوم بالتحقيق معها بعد تقرير عن تحقيق يتعلق بممارسات مبيعات الشركة.

وقال متحدث باسم BMW، "يمكننا أن نؤكد أنه اتصلت بنا لجنة الأوراق المالية والبورصة ونتعاون بشكل كامل مع التحقيق"، لكنه امتنع عن التعليق، حسب "رويترز".

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق، نقلاً عن مصدر ، أن لجنة الأوراق المالية والبورصة تحقق في ممارسات مبيعات BMW.

وقالت الصحيفة إن هيئة الأوراق المالية والبورصة تحقق في ممارسات البيع الخاصة بصانع السيارات ومقره ميونيخ، في الولايات المتحدة لتحديد ما إذا كانت الشركة منخرطة في تقنية تعرف باسم تثقيب المبيعات، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.