على وقع توتر العلاقات... اتصال هاتفي بين وزيري خارجية تركيا واليونان

أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اتصالا هاتفيا، بنظيره اليوناني نيكوس دندياس في ظل توتر العلاقات بين البلدين.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال موقع "تي آر تي" التركي، اليوم الثلاثاء، "وزير الخارجية التركي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره اليوناني"، على خلفية توقيع أنقرة مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية.

ولم تصدر الخارجية التركية توضيحا بشأن الاتصال، كما لم تذكر وسائل الإعلام التركية تفاصيل أخرى.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال إن اليونان والدول الداعمة لها كانت منذ فترة طويلة تسعى إلى جعل تركيا غير قادرة على أن تخطو خطوة في البحر.

وأضاف الرئيس التركي تعليقاً على الاتفاق الذي وقعته بلاده مع حكومة الوفاق الليبية: "إذا تخلينا عن الإجراءات التي بدأناها مع قبرص التركية وليبيا فإنهم (اليونان وداعموها) لن يتركوا لنا أي ساحل ندخل منه البحر".

وقال: "سياسة بلادنا ليست التورط في مآزق عبر السعي للقيام بأمور لا تطيقها، أو التدخل في أماكن بغير وجه حق".

وشهدت الأوضاع في ليبيا تطورات متصاعدة في الآونة الأخيرة بعد إعلان حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج توقيع اتفاقية للتعاون الأمني مع تركيا، وهي الاتفاقية التي ترفضها مصر واليونان إضافة إلى عدد من الدول.