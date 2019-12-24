خبير حول خط أنابيب الغاز "إيست ميد": تركيا تريد الاستحواذ على كل الغاز

أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، الأحد الماضي، أن ظهور خط أنابيب الغاز المعروف بـ"إيست ميد" سيعزز استقرار الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال دندياس خلال لقائه مع نظيره القبرصي نيكوس هيرستوديوليديس "من المتوقع توقيع اتفاقية البناء في 2 يناير في أثينا.

وأضاف وزير الخارجية اليوناني "تركيا هي الدولة الوحيدة التي يمكن أن تقول القيادة القبرصية بأنها ستخلق مشاكل. بالإضافة إلى الولايات المتحدة، وبالطبع ، ليس لديهم أي علاقة بهذه القضية. في الواقع، يسمح اتفاق الغاز الجديد لليونان باستقبال الغاز من إسرائيل ، بينما سيكون العبور عبر قبرص. أي أن كل هذا يبدو ناجحا ومربحا لهذه البلدان الثلاثة. لكنه يضع عبور الغاز التركي في موقف صعب للغاية".

وحول هذا الموضوع علق المحلل السياسي المصري جميل عفيفي "طبعا المقصود تركيا ورجب طيب أردوغان، الذي يسعى إلى إثارة الفتن والبلبة في شرق المتوسط، بدليل ما يفعله أردوغان ورفضه لترسيم الحدود المصري اليوناني القبرصي، وأيضا إرساله لسفينة التنقيب عن الغاز أمام السواحل القبرصية، واتفاقه غير المشروع مع حكومة الوفاق، وتصريحاته بأن كل من يريد أن ينقب عن الغاز عليه أن يستأذن من تركيا".

وأضاف عفيفي "أردوغان كل تصريحاته متناقضة وكلها تثير أزمة في المنطقة، ويحاول تهديد الدول دائما وتلويحه بالقوة دائما، على الرغم من أن لا شيء يمس الأمن القومي التركي، فخطوط الغاز بعيدة كل البعد عن الحدود البحرية التركية، وتركيا تريد الاستحواذ على كل الغاز، وما يفعله أردوغان هو محاولته السيطرة على الغاز في حدود إقليمية وبحرية ليست ملكه، وأجرى ترسيم الحدود مع ليبيا متناسيا تماما جزيرة كريت وأن لا حدود بحرية بينه وبين ليبيا".

ووقع وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي يوفال شتاينتس مع نظيريه القبرصي واليوناني والسفير الإيطالي في قبرص على مذكرة تفاهم لتطوير مشروع الغاز الطبيعي المعروف بـ "إيست ميد" والذي يتم بموجبه نقل الغاز الطبيعي من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويشمل المشروع إقامة أنبوب بحري بطول 1300 كيلو متر من حقل الغاز شرقي البحر المتوسط حتى جنوب اليونان، وكذلك أنبوب بري بطول 600 كيلو متر باتجاه غرب اليونان، بحيث يرتبط بأنابيب قائمة من أجل نقل الغاز إلى إيطاليا أيضا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي. كما تشير التقديرات الأولية إلى أنه سيتم نقل نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا. اسيا تماما جزيرة كريت وأن لا حدود بحرية بينه وبين ليبيا".