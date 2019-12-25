غرق بريطاني وطفليه في حوض سباحة بإسبانيا عشية عيد الميلاد

قالت السلطات المحلية، إن الشرطة عثرت يوم الثلاثاء على ثلاثة أفراد من عائلة بريطانية واحدة، هم أب وابنته وابنه، غرقى في حوض سباحة في منتجع كوستا ديل سول في جنوب إسبانيا حيث كانت تقيم الأسرة.

وقالت حكومة إقليم الأندلس على تويتر، إن الشرطة وصلت إلى مسرح الحادث في ميخاس بالقرب من ملقة قبل الظهر بعدما تلقت اتصالا هاتفيا، وعثرت على جثث الأب (53 عاما) وابنته (9 سنوات) وابنه (16 عاما) طافية في المسبح، وفقا لرويترز.

وأضافت "اكتشف رجال الشرطة أن الثلاثة... ماتوا ولم يكن هناك ما يمكن عمله لإنقاذ حياتهم".

Three members of the same British family - the father and two children - were found dead on Tuesday in a swimming pool of a Costa del Sol resort in southern Spainhttps://t.co/KdCtyCrmj7 — The Peninsula (@PeninsulaQatar) December 24, 2019

وذكرت أن الشرطة تحقق في الحادث، وأنه تم إرسال أطباء نفسيين إلى مسرح الجريمة لمساعدة باقي أفراد الأسرة.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن شهود قولهم إن الأب وابنه الأكبر قفزا إلى الحوض لإنقاذ الابنة التي كانت تغرق لكن انتهى الأمر بغرقهم جميعا.