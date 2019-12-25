استطلاع: الألمان يعتبرون ترامب تهديدا للسلام في العالم أكثر من كيم جونغ أون

رأى المواطنون الألمان في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديدا للسلام أكبر من تهديد قادة كوريا الشمالية وإيران، كيم جونغ أون، وآية الله علي خامنئي.

موسكو - سبوتنيك أظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة "يوجوف" البريطانية للأبحاث، أن 41% من الألمان يعتبرون ترامب أخطر زعيم عالمي في الدول الخمس، الولايات المتحدة وروسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران.

وبالتالي اعتبر 17% أن كيم جونغ أون هو المهدد الرئيسي للسلام في العالم، و8% لكل من خامنئي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما اختار 7% الزعيم الصيني شي جين بينغ.

مقارنة بنتائج استطلاع مماثل العام الماضي، ظل توزيع الأصوات على حاله تقريبًا، مع انخفاض في مؤشرات جميع القادة، حيث صنف، ترامب في استطلاع العام الماضي على أنه المهدد الرئيسي للسلام من قبل 48% من المستطلعين، وكيم جونغ أون بنسبة 21 %، وبوتين 15%.

يذكر أن الاستطلاع تم إجراؤه خلال الفترة ما بين 16 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وشارك فيه 2024 شخصا.