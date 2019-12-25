قلق أمريكي من التقارب الروسي التركي

نشرت وسائل إعلام أمريكية تقارير تفيد بقلق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التقارب المحتمل بين روسيا وتركيا.

فوفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن قلق واشنطن جاء نتيجة تقارب موسكو وأنقرة عقب ممارسة واشنطن ضغوطا على أنقرة بسبب شرائها منظومات صواريخ "إس – 400" .

وبحسب الصحيفة هذا التقارب قد يدفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على تركيا.

ومن جانبها أكدت الحكومة التركية أن مصالح الأمن القومي لأنقرة يجب أن تكون إحدى القضايا الرئيسية للولايات المتحدة وحلف الناتو.

وفي هذا السياق قال السياسي التركي أحمد بيرات كونكار: "إذا لم يمكن ضمان [أمن تركيا] ودعمه بشكل علني، فإن التحالف سينهار".