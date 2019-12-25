سيناتور جمهورية "منزعجة" من فكرة التعاون مع البيت الأبيض في محاكمة ترامب

قالت السيناتور ليزا موركوفيسكي، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري، إنها "منزعجة" من إعلان السيناتور ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أنه يتعاون مع مستشار البيت الأبيض بخصوص محاكمة الرئيس دونالد ترامب، مضيفة أنه يجب الفصل بين الاثنين.

وحسب "رويترز" جاءت تصريحات موركوفيسكي السيناتور عن ولاية ألاسكا بعد أن قال مكونيل أثناء مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أوائل الشهر الجاري إنه يعمل "بتنسيق كامل" مع البيت الأبيض بشأن المحاكمة القادمة

وقالت موركوفيسكي في تصريحات بثتها محطة تلفزيونية تابعة لشبكة "إن.بي.سي" الإخبارية أثناء مقابلة في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء "بالنسبة لي، ذلك يعني أن علينا التراجع عن هذه الخطوة الخاصة بالعمل جنبا إلى جنب مع الدفاع".

وأضافت "سمعت ما قاله الزعيم مكونيل، أتصور أن هذا الأمر زاد من إرباك العملية".

WATCH: #Alaska Republican Lisa Murkowski says she was "disturbed" to hear Sen. McConnell say he's coordinating #impeachment trial details with White House; Murkowski could be key swing Senator in trial votes @OKCFOX pic.twitter.com/pi6qZjNaLD — Dan Snyder (@DanSnyderFOX25) December 25, 2019

وأشارت موركوفيسكي، التي قالت إنها لم تحسم أمرها بشأن كيفية التصويت في إجراءات المساءلة القادمة، إلى الحاجة للفصل بين البيت الأبيض ومجلس الشيوخ بشأن كيفية إجراء المحاكمة.

ووجه مجلس النواب الأمريكي، الذي يغلب عليه الديمقراطيون، الأسبوع الماضي تهمتين لترامب بخصوص ممارسته ضغوطا على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه السياسي جو بايدن وابنه. وبايدن من الوجوه البارزة الساعية لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة عام 2020. والتهمتان هما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. وقال ترامب إنه لم يرتكب أي مخالفة.

وللجمهوريين 53 مقعدا في مجلس الشيوخ، وتحتاج عملية إقرار مجموعة القواعد الخاصة بمحاكمة ترامب لموافقة 51 صوتا بينما يتعين موافقة ثلثي الأعضاء بالمجلس على إدانة الرئيس بعد محاكمته لإقرار عزله.