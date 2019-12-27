ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة ركاب في كازاخستان إلى 9 قتلى

أعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان، أن تسعة أشخاص قتلوا في حادث تحطم الطائرة "بيك إير" في مدينة "ألما آتا" جنوبي كازاخستان، وأصيب تسعة آخرون بجروح، بينهم ستة أطفال.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان: "وفقا لمعلومات أولية، توفي تسعة أشخاص وأصيب تسعة آخرون بجروح، بينهم ستة أطفال".

وأفادت بيانات أولية للقنصلية العامة الروسية في كازاخستان بأنه "لم يكن على متن الطائرة التي تحطمت في ألما آتا مواطنون من روسيا".

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان، أنه بعد الإقلاع من مطار "ألما-آتا"، بدأت الطائرة "بيك إير" بالهبوط، واخترقت سياجا خرسانيا واصطدمت بمبنى من طابقين، وقتل سبعة أشخاص في حادث التحطم.

ووفقا للوزارة، فقدت الرحلة رقم زد 2100، التابعة لشركة طيران "بيك اير" المتجهة من ألما- آتا إلى نور سلطان، في الساعة 7.22 بالتوقيت المحلي (4.22 بتوقيت موسكو) ارتفاعها خلال الإقلاع واخترقت سياج خرساني، واصطدمت بمبنىً من طابقين.