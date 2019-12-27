تفاصيل تحطم الطائرة في كازاخستان... فيديو

أوضحت شبكة "كازافورم" المحلية في كازاخستان، أن الطائرة خفضت ارتفاعها بشكل كبير قرب قرية "كيزيل تو" في ألماتي، واصطدمت بأحد المباني هناك، مشيرةً إلى تواجد مكثف لقوات الإسعاف والمطافئ في مكان الحطام.

وأعلنت السلطات في مدينة "ألماتي" مقتل 14 شخصا وإصابة 35 آخرين نتيجة تحطم الطائرة، صباح اليوم الجمعة، بالقرب من المدينة جنوبي كازاخستان.

وكان المكتب الصحفي لوزارة الصناعة في كازاخستان قد أعلن اليوم الجمعة، عن توقيف أنشطة شركة "بيك إير" إلى أن يتم توضيح ظروف حادث تحطم الطائرة في ألماتي، بعدما تم تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس الوزراء، تضم وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية للجمهورية وممثلين عن جهات حكومية أخرى، وستحدد اللجنة الأسباب المباشرة للحادث.

وكان مطار "ألماتي"، قد أعلن تواجد 95 راكبا و5 من أفراد الطاقم على متن الطائرة المتحطمة، أثناء الحادث، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا الكشف عن ملابسات الحادث بالتفصيل.