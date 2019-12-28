سيئول تدعو لاتفاق مؤقت بين واشنطن وبيونغ يانغ حول المفاوضات النووية

دعا وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، كيم يون-تشول، الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية للتوصل لاتفاق مؤقت بشأن المفاوضات النووية للحفاظ على زخم الحوار في ظل تصاعد القلق من أن تعود بيونغ يانغ لسلوكها الاستفزازي العام المقبل.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الوزير أدلى بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي في سيئول، حيث كان من المخطط أن تعقد كوريا الشمالية جلسة عامة لحزب العمال الحاكم في وقت لاحق من هذا الشهر لتتخذ قرارات بشأن "قضايا هامة"، ما يثير التكهنات بتحول وشيك في السياسات الرئيسية بخصوص المحادثات النووية.

وقال الوزير "لمنع الموقف من التدهور والحفاظ على زخم الحوار، نحتاج لاتفاق مبدئي، كنقطة انطلاق تصل بنا لاتفاق نهائي، وللتعامل بشكل حكيم".

وتوقفت المحادثات النووية، منذ انهيار القمة الثانية التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في فبراير/شباط الماضي.

وحددت بيونغ يانغ نهاية العام كموعد نهائي لواشنطن لتقديم مقترح جديد مقبول، مهددة بسلوك "نهج جديد" إذا لم تستجب لها الولايات المتحدة، في إشارة منها لوقف الدبلوماسية والعودة للسلوكيات الاستفزازية.

وأجرت كوريا الشمالية ما يعتقد أنهما اختباران لمحرك صاروخي في موقع لإطلاق الصواريخ بغرب البلاد في وقت سابق من هذا الشهر، ما يثير التكهنات بأنها تتجهز لتجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.