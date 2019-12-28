الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الكويتي

طهران - سبوتنيك . وأعلنت طهران، اليوم السبت، استدعاء القائم بأعمال السفارة الكويتية على خلفية استضافة الدولة الخليجية لمؤتمر لجماعات معارضة لإيران تصنف هناك كمنظمات إرهابية.

وقال بيان للخارجية الإيرانية إنها "استدعت القائم بأعمال السفارة الكويتية لدى طهران احتجاجا على احتضان الكويت مؤتمرا ضد الجمهورية الإسلامية، واستقبالها قادة إرهابيين في الجماعات المعارضة لإيران، وتصريحات بعض المسؤولين الكويتيين المعادية لإيران".

ووفقا للبيان، "سلمت الخارجية مذكرة احتجاج شديد اللهجة للقائم بالأعمال الكويتي، وأدان مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الخليج الفارسي، علي رضا عنايتي، التصرف الكويتي، واعتبره تدخلا صريحا في الشؤون الداخلية الإيرانية وانتهاكا لمبدأ حسن الجوار، وطبيعة التصريحات الرسمية الصادرة من الكويت".