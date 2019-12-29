البحرية الإيرانية: مضيق هرمز لا یحتاج إلی قوة أجنبية لتأمينه

قال قائد القوة البحریة للجیش الإيراني، الأدمیرال حسین خانزادي، أن بلاده لا خوف لديها من إعلان سياساتها بشکل مستقل، مضيفا "اليوم الجمهورية الإسلامية‌ باعتبارها قوة مقتدرة لا تنصاع أمام أي قوة ولا خوف لديها من إعلان سياساتها بشکل مستقل".

ونقلت وكالة "إسنا" عن خازنداي قوله، حول المناورة المشترکة مع الصين وروسيا، "أرسل الصينيون أكبر سفينة عسكرية يمكنهم إرسالها إلى المنطقة، أن هذه السفينة كانت موجودة منذ فترة، وقد أرسلت روسيا أحدث السفن وأكثرها تطوراً بقدرات كبيرة".

وتابع "الهدف الأول من مناورات "حزام الأمن البحري" هو ممارسة لمواجهة أي نوع من التهديد الذي يعرض السلامة في البحر للخطر. الرسالة الأولى هي أننا نجري هذا التمرين في شمال المحيط الهندي، وليس في الخليج الفارسي، ولا في مضيق هرمز، ولا حتى في شمال بحر عمان، لأن هذه المناطق آمنة تماما ولا تحتاج إلى تدريب عسکري فيها".

وأضاف "کل من إيران والصين وروسيا، والتي تعد من القوى البحرية الكبرى، تتعرض لتهديدات وأعداء مشتركة، وهذه المناورات نوع من توحيد الصفوف تجاه التهديدات، وبالتأكيد الأمريكان هم علی رأس هذه التهديدات حيث يتدخلون في کل منطقة. وسوف يتم انهاء تهديداتهم بالتأكيد في مختلف المناطق البحرية في العالم".

كما ذكر خازنداي "نحن إلی جانب البحرية العمانية نقوم بهذا التمرين سنويا. لقد أجرينا محادثات مع قائد البحرية القطرية للانضمام إلى التمرين في العام المقبل، نحن نرحب ليس فقط بالبحرية القطرية والعمانية، ولكن أيضا بکل بلد مطل على بحر عمان، ونعتقد أن دول المنطقة يجب أن توفر الأمن".

وتجري المناورات على خلفية رغبة الولايات المتحدة بتشكيل تحالف لضمان الأمن المائي قرب إيران، بالإضافة إلى وقوع سلسلة من الحوادث في منطقة الخليج الصيف الماضي، أدت إلى تفاقم الوضع هناك بشكل كبير.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة سوف تتابع تدريبات روسيا والصين وإيران.