طائرة تحمل جثث ومصابيين أتراك في تفجير مقديشو تصل إلى أنقرة

أعلن وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، اليوم الأحد، عن وصول طائرة إلى أنقرة تحمل على متنها جثمان تركيين و16 مصابا في تفجير مقديشو.

وبحسب "الأناضول"، قال أعرب وزير الصحة التركي، عن تعازيه للشعب الصومالي في ضحايا التفجير الإرهابي الدامي.

#عاجل | وزير الصحة التركي يعلن وصول طائرة إلى #أنقرة تحمل على متنها جثمان تركيين و16 مصابا في تفجير مقديشو — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 29, 2019

وفي وقت سابق، أشار الوزير إلى اقلاع طائرة تركية من العاصمة الصومالية مقديشو، الأحد، تقل 16 جريحا من مصابي التفجير بجانب عدد من مرافقيهم إلى تركيا لتلقي العلاج.

وأفاد الوزير بإرسال طاقم طبي تركي مؤلف من 20 شخصا، يضم جراحين ومسعفين، إلى مقديشو، السبت، عبر طائرة نقل عسكرية جرى تحويلها إلى طائرة إسعاف، بعد تزويدها بالتجهيزات اللازمة.

وأمس السبت، نقل "راديو دالسان" المحلي عن الناطق باسم مستشفى المدينة قوله إن "المستشفى استقبل 71 جثة و60 جريحا؛ إثر التفجير الانتحاري الذي وقع أمام مكتب للضرائب بأفغوي جنوب غربي مقديشو"، فيما ذكر الراديو، بحسب أنباء أولية، أن عدد القتلى جراء التفجير بلغ نحو 90 قتيلا

ووقع تفجير انتحاري بسيارة مفخخة أمام مكتب للضرائب في أفغوي، جنوب غربي مقديشو، صباح اليوم، بينما كان من بين القتلى مواطنان تركيان.

وقالت مصادر أمنية لراديو مستقبل المحلي إن "القتلى بينهم مهندسان تركيان، يُعتقد أنهما كانا الهدف الرئيسي للتفجير".

ويشهد الصومال، منذ عقود، صراعاً دامياً بين حركة الشباب التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة الإرهابي، وقوات الحكومة المركزية.

وتشن القوات الأمريكية غارات تستهدف مواقع الحركة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.