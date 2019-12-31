ترامب: أقول لإيران إنها ستدفع ثمنا باهظا جدا نتيجة اقتحام السفارة الأمريكية

أطلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، تهديدا شديد اللهجة إلى إيران، مؤكدا أنها ستدفع ثمنا باهظا على خلفية اقتحام السفارة الأمريكية في العراق من قبل محتجين.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر، "تم نقل عدد من مقاتلينا ومعداتنا العسكرية الأكثر فتكا في العالم إلى موقع السفارة في بغداد".

وأضاف في تغريدة أخرى، "نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن أي خسائر بشرية أو مادية في سفارتنا ببغداد".

The U.S. Embassy in Iraq is, & has been for hours, SAFE! Many of our great Warfighters, together with the most lethal military equipment in the world, was immediately rushed to the site. Thank you to the President & Prime Minister of Iraq for their rapid response upon request.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

وتابع، "أقول لإيران إنها ستدفع ثمنا باهظا جدا نتيجة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد وهو تهديد وليس تحذيرا".

ويتظاهر الآلاف بمحيط السفارة الأميركية بالعاصمة العراقية بغداد، منذ صباح الثلاثاء، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي قبل يومين، ما أدى لمقتل ما لايقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.

....Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

واتهم الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية مايك بومبيو إيران بالوقوف وراء الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بغداد.

وكان ترامب وجه، عبر تويتر بوقت سابق من يوم الثلاثاء، رسالة للشعب العراقي، قال فيها "إلى الملايين في العراق الذين يريدون الحرية ولا يريدون هيمنة وحكم إيران، هذا هو وقتكم".

وقال مسؤولون أمريكيون، إن البنتاغون أرسل يوم الثلاثاء نحو 100 من مشاة البحرية الأمريكية إلى السفارة الأمريكية في بغداد لتعزيز الأمن بعد أن قام محتجون باقتحام مجمع السفارات.