وزير الدفاع الأمريكي: سنرسل 750 جنديا فورا إلى المنطقة بعد اقتحام السفارة في بغداد

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سترسل نحو 750 جنديا على الفور إلى الشرق الأوسط، ردا على احتجاجات عنيفة عند السفارة الأمريكية في العراق.

وقال إسبر في بيان، إنه أمر بنشر كتيبة مشاة من قوة الرد السريع التابعة للفرقة 82 المحمولة جوا، وفقا لرويترز.

علاوة على ذلك، قال إسبر، إن هناك قوات إضافية جاهزة لإرسالها في الأيام القليلة القادمة.

U.S. deploying 750 soldiers after protest at U.S. Embassy in Iraq: Pentagon chief https://t.co/TF7W8dh6jw pic.twitter.com/uWqpGMGfj9 — Reuters (@Reuters) January 1, 2020

وكان البنتاغون أعلن إرسال نحو 100 من مشاة البحرية الأمريكية إلى السفارة الأمريكية في بغداد، يوم الثلاثاء، لتعزيز الأمن بعد أن قام محتجون باقتحام مجمع السفارات.



واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو إيران بالوقوف وراء الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بغداد.

وأكد ترامب، أن إيران ستدفع ثمنا باهظا على خلفية اقتحام السفارة الأمريكية في العراق.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر، "تم نقل عدد من مقاتلينا ومعداتنا العسكرية الأكثر فتكا في العالم إلى موقع السفارة في بغداد".

وأضاف في تغريدة أخرى، "نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن أي خسائر بشرية أو مادية في سفارتنا ببغداد".

ويتظاهر الآلاف بمحيط السفارة الأميركية بالعاصمة العراقية بغداد، منذ صباح الثلاثاء، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي قبل يومين، ما أدى لمقتل ما لايقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.