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    رجال الاطفاء الأستراليين خلال اطفاء الحرائق الهائلة في غابات منطقة بيلبين، أستراليا 21 ديسمبر 2019

    شاحنة في قلب الجحيم... كاميرا ترصد لحظات الرعب المميتة

    © AP Photo / Dan Himbrechts
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    رصد كاميرات المراقبة ما وصفته بـ"لحظات الرعب المميتة"، بعدما علقت شاحنة في قلب الجحيم.

    ونشر قسم الإطفاء والإنقاذ في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، مقطع فيديو يظهر عددا من رجل الإطفاء علقوا بشاحنتهم في قلب "ألسنة اللهب" التي حاصرتهم من حدب وصوب.

    وأوضحت شبكة "نيوز" الأسترالية أن رجال الإطفاء حاولوا بشتى الطرق الهرب من النيران، بعد محاصرتهم وسط ألسنة اللهب في منطقة "نورا".

    وحاول رجال الإطفاء حماية أنفسهم بالبطاطين داخل شاحنتهم، خوفا من دخول تلك الألسنة إلى داخل السيارة.

    ​وأوضحت الشبكة الأسترالية أن الطاقم ضمن فريق محطة "وايومنغ"، ولكن اجتاحت النيران مكان تواجدهم في جنوبي نورا، وحاصرتهم النيران، ما جعلهم يبيتون ليلتهم في لحظات من الرعب، حتى تمكنوا من العبور إلى الجهة الأخرى البعيدة نسبيا عن ألسنة اللهب.

    ونقلت الشبكة عن شين فيتزسيمونز، قوله: "بالتأكيد أن هذا أسوأ موسم حرائق غابات عىل الإطلاق، ونحمد الله أنهم خرجوا سالمين من قلب الجحيم".

    أكدت السلطات الأسترالية، اليوم الأربعاء، وفاة شخص ثالث في حرائق الغابات المدمرة التي ضربت الساحل الجنوبي الشرقي هذا الأسبوع وفقد رابع من المحتمل أنه لقي حتفه أيضا بينما سارعت القوات البحرية لتقديم الإمدادات والمساعدة في عمليات الإجلاء.

    ​وتأكد حتى الآن مقتل 12 شخصا في حوادث تتصل بالحرائق في أنحاء البلاد منذ اشتعالها قبل بضعة أشهر، بينهم ثلاثة متطوعين من رجال الإطفاء، بعد ثلاث سنوات من الجفاف. وفقا لـ "رويترز".

    وأتت أعمدة النيران، التي أججها ارتفاع درجات الحرارة، على بلدات بأكملها، يومي الاثنين والثلاثاء، مما دفع آلاف السكان إلى البحث عن ملاذ على الشواطئ. ووقف الكثيرون في المياه الضحلة هربا من ألسنة اللهب.

    ودمرت الحرائق أكثر من عشرة ملايين فدان وتندلع يوميا تقريبا حرائق جديدة بسبب الطقس الحار والعاصف.

    وأتاح الانخفاض النسبي في درجات الحرارة اليوم للبلاد الفرصة لحصر الخسائر برغم أنه لا يزال هناك أكثر من 100 حريق بولاية نيو ساوث ويلز وحدها كما يواصل آلاف من رجال الإطفاء مكافحة الحرائق.

    وانتشرت الحرائق في عدة ولايات وامتدت مئات الكيلومترات في بعض المناطق.

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