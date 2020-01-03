إيران: أبلغنا السفير السويسري الرد المناسب على الرسالة الأمريكية

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير سويسرا لدى طهران والراعي للمصالح الأمريكية لديها للمرة الثانية لإبلاغه بالرد على رسالة الولايات المتحدة التي كان قد سلمها للخارجية الإيرانية في وقت سابق اليوم عقب ساعات من اغتيال قاسم سليماني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في تصريحات لوكالة "إرنا" اليوم الجمعة، "تم استدعاء سفير سويسرا لدى طهران والراعي للمصالح الأمريكية في إيران للمرة الثانية إلى الخارجية وتم إعطاؤه الرد المناسب على رسالة الولايات المتحدة الأمريكية".

وكانت الخارجية الإيرانية قد استدعت سفير سويسرا لدى طهران الذي يرعى مصالح الولايات المتحدة في إيران، في وقت سابق اليوم لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على مقتل سليماني، وفي المقابل سلّم السفير السويسري لدى طهران رسالة أمريكية إلى إيران حول نفس الأمر.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".