كندا تعرب عن قلقها حول نشاط فيلق القدس "العدواني والمزعزع في المنطقة"

دعت كندا جميع الأطراف الدولية إلى ممارسة ضبط النفس والعمل على تخفيف حدة التصعيد، معربة عن قلقها إزاء نشاط فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني واصفة نشاطه بـ"العدواني والمزعزع في المنطقة".

القاهرة- سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامباين، في بيان اليوم:"ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس والعمل على تخفيف حدة التصعيد. هدفنا ولا يزال عراق موحد ومستقر"، مضيفا "لطالما كانت كندا تشعر بالقلق من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بقيادة قاسم سليماني، والتي كان لأعمالها العدوانية تأثير مزعزع للاستقرار في المنطقة وخارجها".

وأضاف شامباين "كندا على اتصال مع شركائنا الدوليين. إن سلامة الكنديين في العراق والمنطقة، بما في ذلك قواتنا ودبلوماسيينا، هي شاغلنا الأساسي"، موضحا أن "هدفنا هو وحدة واستقرار العراق".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم الجمعة أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني. وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضا كوادر من الحشد الشعبي العراقي.