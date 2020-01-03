ترامب: كان يتعين تصفية سليماني منذ فترة طويلة وتحركنا لوقف الحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه كان يتعين تصفية سليماني منذ فترة طويلة وكان يمكن بذلك إنقاذ الكثير من الأرواح.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي أن "أمريكا تحركت لوقف الحرب ولم تتحرك لبدء حرب".

وأوضح "استخدام إيران لمقاتلين بالوكالة لزعزعة استقرار دول الجوار يجب أن يتوقف الآن".

وأكد ترامب أنه "يحترم الشعب الإيراني بشدة وأمريكا لا تسعى لتغيير النظام في إيران".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "قاسم سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة على دبلوماسيين وجنود أمريكيين".

وذكر ترامب أن "الهجمات الأخيرة على أهداف أمريكية في العراق والهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد كانت بتوجيهات من سليماني".

وتابع قائلا "الجيش الأمريكي قتل سليماني بتوجيهات مني".

وواصل "واجبي المقدس هو الدفاع عن البلاد".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم الجمعة أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وإيران مشيرة إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت إيران برد قاس على الولايات المتحدة.