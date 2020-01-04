أستراليا تعلن تعبئة الجيش لأول مرة في تاريخها

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم السبت، تعبئة 3 آلاف عنصرا من قوات الدفاع المدني الاحتياطية التابعة للجيش، للمرة الأولى في تاريخها.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه تمت تعبئة 3 آلاف عنصر من قوات الدفاع المدني الاحتياطية للمساعدة في إخماد حرائق الغابات، التي أسفرت حتى الآن عن تدمير 5 ملايين هكتار من الأراضي منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب "فرانس 24".

وقال موريسون للصحفيين في كانبرا: "أود أن أؤكد أن قوات الدفاع الأسترالية كانت تعمل هناك بالفعل، وسننشر هذه القوات الإضافية في خطوة قوية، وإضافة قوات الاحتياط التي يتم استدعاؤها جاء نتيجة لقرار تم اتخاذه وأجازه الحاكم العام اليوم".

كما أعلن موريسون عن استثمار بقيمة 20 مليون دولار أسترالي (14 مليون دولار أمريكي) لاستئجار أربعة طائرات إطفاء إضافية.

وقالت وزيرة الدفاع ليندا رينولدز إن "الاستدعاء الإجباري لقوات الاحتياط هو الأول في تاريخ أستراليا، وأضافت أن عناصر قوات الاحتياط سوف يقدمون خدمة مستمرة طوال الوقت في صورة مساعدة طبية وإنسانية في مجال حالات الطوارئ المدنية".

في سياق متصل، فر عشرات الآلاف من البلدات الواقعة على الساحل الشرقي لأستراليا، الخميس الماضي، مع اقتراب حرائق الغابات بينما بدأت السفن وطائرات الهليكوبتر العسكرية إنقاذ الآلاف المحاصرين بسبب الحرائق.

ووفقا لوكالة "رويترز" اصطفت طوابير طويلة خارج محلات السوبر ماركت ومحطات البنزين حيث سعى السكان والسائحون للحصول على احتياجاتهم مما أدى لنفاد بعض المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والحليب، كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 50 ألف شخص ومياه الشرب عن بعض البلدات.

وحثت السلطات السكان على مغادرة عدة بلدات على الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا وهي مقصد سياحي شهير في موسم العطلات الصيفية الحالي، محذرة من أن التوقعات بارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ستزيد من تأجيج الحرائق.