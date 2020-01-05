بومبيو: من الواضح أن العالم بات أكثر أمنا اليوم

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، في تصريحات متلفزة، "من الواضح أن العالم بات أكثر أمنا اليوم"، وذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية في العراق.

وتابع أن تقديرات المخابرات كانت واضحة بخصوص "سليماني"، بحسب وكالة رويترز.

وأكد أن "أمريكا سترد بضربات مشروعة ضد صناع القرار الفعليين، الذين يديرون أي هجوم على أهداف أمريكية".

وتابع بومبيو أن "إدارة ترامب ستواصل إطلاع الكونغرس الأمريكي على التطورات في الشرق الأوسط".