الرئيس التركي يبحث مع أمير قطر تطورات الوضع في ليبيا والعراق

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الأحد، تطورات الأحداث في المنطقة لاسيما في سوريا وليبيا وما جرى مؤخرا في العراق.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، "إنه خلال الاتصال تم استعراض تطورات الأحداث في المنطقة، لاسيما في سوريا وليبيا وما جرى مؤخرا في العراق، وبحث سبل التهدئة حفاظا على أمن واستقرار المنطقة".

كما تناول الاتصال "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وآفاق تطويرها".

سمو أمير البلاد المفدى يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي، تم خلاله استعراض تطورات الأحداث في المنطقة لاسيما في سوريا وليبيا وما جرى مؤخرا في العراق، وبحث سبل التهدئة حفاظا على أمن واستقرار المنطقة، كما تناول الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وآفاق تطويرها. #قنا pic.twitter.com/OdRqamtD8y — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 5, 2020

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أميركيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.

وصوت البرلمان العراقي، في وقت سابق من اليوم، لصالح إلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وإلغاء طلب مساعدة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محاربة الإرهاب.