ألمانيا: قرار إيران بشأن تخصيب اليورانيوم قد يتسبب في إنهاء الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين أن إعلان إيران أمس أنها ستتخلى عن القيود المفروضة على نشاط تخصيب اليورانيوم يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو إنهاء الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 مع القوى العالمية الست.

وقال ماس لإذاعة دويتشلاند فونك "بالتأكيد سنتحدث مرة أخرى مع إيران، غير أن ما تم إعلانه لا يتسق مع الاتفاق".

وأضاف أن مسؤولين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا سيبحثون الوضع اليوم الاثنين، كما نقل موقع "رويترز".

وتابع أن الوضع "لم يصبح أسهل، وقد تكون هذه الخطوة الأولى لإنهاء هذا الاتفاق وهو ما سيشكل خسارة كبيرة لذلك سنبحث هذا الأمر بمسؤولية شديدة الآن".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، بعد هذا الانسحاب وفرض أمريكا عقوبات على إيران، وبعدها وقوع هجوم على أربع ناقلات نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.

وتصاعد الخلاف خلال الأيام القليلة الماضية بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها عن اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.