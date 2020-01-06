البرلمان الإيراني يناقش مشروع قانون لملاحقة المتسببين في اغتيال سليماني

أعلن برلماني إيراني، اليوم الاثنين، أن مجلس الشورى الإسلامي يناقش مشروع قانون لتصنيف البنتاغون والجيش الأمريكي كيانات "إرهابية"، وذلك على خلفية اغتيال اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإسلامي، أكبر رنجبر زادة، أعلن عن "تقديم مشروع بصفة عاجل جدا لملاحقة المتسببين في اغتيال سليماني وتصنيف البنتاغون والجيش الأمريكي بالإرهاب".

وأشار رنجبر زاده، في حديث للوكالة، إلى اجتماع الهيئة الرئاسية النيابية اليوم، موضحا "لقد ناقش الاجتماع تقديم المشروع بصفة عاجلة جدا لإدانة العملية الأمريكية الأخيرة في اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني"

وأضاف "تم صياغة المشروع في ثلاثة محاور ومن المقرر مناقشته غدا في جلسة العلنية للبرلمان".

ولفت إلى أن "المشروع ينص على ملاحقة المتسببين في الإجراء الأمريكي الأخير سواء المنفذين أو البنتاغون وتصنيفهم كعصابة إرهابية"، مبينا أن أعضاء الهيئة الرئاسية وقعوا على المشروع".

يأتي هذا على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".

وتقدم المرشد الإيراني علي خامنئي، الحشود في طهران، اليوم الاثنين، لتشييع جثمان سليماني والمهندس.

وتتهم واشنطن قاسم سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".