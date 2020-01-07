"أضعفهم سيكون كابوسا تاريخيا"... إيران تعلن عن 13 سيناريو للانتقام من أمريكا

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، أن "هناك 13 سيناريو للرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، مشيرا إلى أن "أضعفها سيكون كابوسا تاريخيا لأمريكا".

ولفت شمخاني، إلى أن "الثأر من الولايات المتحدة الأمريكية لدم سليماني، أقله سيكون كابوسا تاريخيا لأمريكا"، مؤكدا أن "انتقام طهران لمقتل سليماني لن يكون عبر توجيه ضربة واحدة محددة"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال إنه "ما كان ينبغي لأمريكا ارتكاب جريمة اغتيال سليماني، وعليها الآن أن تتحمل كل تداعيات ذلك".

وأضاف قائلا: "إننا نرصد كل القواعد الأمريكية في المنطقة وكل التحركات فيها، ونعلم أنها على أهبة الاستعداد"، متابعا أن "الأمريكيين يدركون أننا قادرون على استهداف بوارجهم في المنطقة عبر صواريخنا متوسطة وبعيدة المدى".

وتقدم المرشد الإيراني علي خامنئي، الحشود في طهران أمس الاثنين، لتشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، وعدد من العسكريين، بعدما قتلوا صباح الجمعة الماضي، إثر ضربة جوية من القوات الأمريكية بالقرب من مطار بغداد في العراق، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن قاسم سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".