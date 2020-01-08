‏الطائرات الإيرانية تنطلق من مطارات إيران ردا على انطلاق الطائرات الأمريكية من قاعدة الإمارات

أفاد مراسل سبوتنيك، أن نقلا عن مصدر عسكري: أن ‏الطائرات الإيرانية انطلقت من مطارات إيران ردا على انطلاق الطائرات الأميركية من قاعدة الإمارات وتحلق الآن في أجواء البلاد.