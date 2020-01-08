" الجنود يستغيثون"... فيديو لحظة سقوط الصواريخ الإيرانية في القاعدة الأمريكية

نشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، مقطع فيديو على صفحتها عبر "تويتر"، قالت إنه "لحظة سقوط الصواريخ الإيرانية في قاعدة عين الأسد الأمريكية في محافظة الأنبار العراقية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

لحظة دك قاعدة عين الاسد الاميركية بالعراق بصواريخ باليستية ايرانية pic.twitter.com/TfSXemRHl3 — وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) January 8, 2020

وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ15 صاروخا بالستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى أنه قتل 80 جنديا أمريكيا وتم تدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية، فيما قال البنتاغون إنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.