طهران تدعو فريقا من أوكرانيا للمساعدة في تحقيقات الطائرة المنكوبة

أعلنت إيران، مساء اليوم الخميس، أنها دعت فريقا من أوكرانيا، للمساعدة في التحقيقات بشأن الطائرة المنكوبة.

طهران – سبوتنيك. أعلن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، جعفر زادة، أنه تمت دعوة فريق من أوكرانيا للمساعدة في التحقيق بشأن الطائرة لأن الطائرة تعود ملكيتها لهذا البلد.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "إن تحليل الصندوق الأسود يتعلق بالدولة التي تحطمت فيها الطائرة، وبمساعدة الدول التي لقي مسافروها حتفهم على متنها وللدولة التي تعود ملكية الطائرة لها".

وتابع قائلا "سيتم دعوة مندوبين من هذه الدول وخاصة الدولة المالكة للطائرة، لكي يتعاونوا مع إيران في التحقيق في سقوط الطائرة، وضمن ذلك تمت دعوة فريق من أوكرانيا للمساعدة في التحقيق في سبب تحطم الطائرة وقد بدأوا التحقيق بالاشتراك مع المحققين الإيرانيين".

وردا على سؤال حول التقرير الذي انتشر صباح اليوم الخميس عن أسباب تحطم الطائرة، وقالت فيه إيران إن النتائج الأولية تفيد بإن سبب تحطم الطائرة هو عطل فني، أردف جعفر زادة: "لا، لقد فهم التقرير خطأ، يجب التحقيق في هذه المشكلة قبل الإعلان عن السبب، لا يمكن القول أنه عطل فني أو غير ذلك دون ظهور نتائج التحقيق".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه يجب دراسة سبب التحطم في الدرجة الأولى وليس الاستنتاج، لا يجب علينا قول أي سبب قبل انتهاء التحقيق".

وتحطمت طائرة بوينغ أوكرانية صباح أمس الأربعاء أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران. وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا. وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان.