رئيس أوكرانيا: روحاني أكد أن لخبرائنا كل الصلاحيات في تحقيقات الطائرة المنكوبة

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وأشار زيلينسكي إلى أن روحاني أكد له أن الخبراء الأوكران، الذين سيشاركون في التحقيقات سيكون لهم كل الصلاحيات من أجل الوصول إلى سبب سقوط الطائرة.

وأوضح الرئيس الأوكراني "روحاني أكد أن الخبراء الأوكران سيمكنهم الوصول السريع والكامل لكل البيانات اللازمة".

وكان المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، جعفر زادة، قد قال إنه تمت دعوة فريقا من أوكرانيا للمساعدة في التحقيق بشأن الطائرة لأن الطائرة تعود ملكيتها لهذا البلد.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "إن تحليل الصندوق الأسود يتعلق بالدولة التي تحطمت فيها الطائرة، وبمساعدة الدول التي لقي مسافروها حتفهم على متنها وللدولة التي تعود ملكية الطائرة لها".

وتابع قائلا "سيتم دعوة مندوبين من هذه الدول وخاصة الدولة المالكة للطائرة، لكي يتعاونوا مع إيران في التحقيق في سقوط الطائرة، وضمن ذلك تمت دعوة فريق من أوكرانيا للمساعدة في التحقيق في سبب تحطم الطائرة وقد بدأوا التحقيق بالاشتراك مع المحققين الإيرانيين".

وتحطمت طائرة بوينغ الأوكرانية، في صباح الأربعاء، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران. وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا. وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، إضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.