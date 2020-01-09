ترامب: فرضنا عقوبات جديدة على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن عقوبات جديدة على إيران أقرت بالفعل وستعلنها وزارة الخزانة في وقت لاحق.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه "أقر فرض مزيد من العقوبات على إيران بعد القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة أمريكية في العراق".

وأضاف "لقد أُقرت بالفعل. قمنا بزيادتها. كانت العقوبات صارمة للغاية لكنها زادت الآن بشكل جوهري... وافقت عليها قبل قليل مع وزارة الخزانة".

وفي السياق، أشار إلى أن "الاتفاق النووي مع إيران ليس جيدا بالنسبة للولايات المتحدة".

وذكر أن "الاتفاق النووي منح إيران أموالا كثيرة استخدمتها في زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأكد أن "إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا".

وحول الطائرة الأوكرانية التي سقطت في إيران، أشار ترامب إلى أنه لديه شكوك بشأن تحطمها".

وتابع قائلا "ربما شخص ما ارتكب خطأ".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى ضرورة توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليشمل منطقة الشرق الأوسط.

وأمس الأربعاء، قال ترامب، إن الولايات المتحدة ستفرض على الفور عقوبات إضافية على إيران.

وأشار إلى أن أمريكا ستواصل النظر في كل الخيارات، وستفرض عقوبات اقتصادية قوية على إيران.

وقال ترامب في كلمته: "القوة الاقتصادية لأمريكا هي أفضل رادع".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيطلب من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الاضطلاع بدور أكبر في عملية الشرق الأوسط.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة، 3 يناير/كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

وردا على عملية الاغتيال، شنت إيران هجوما بعشرات الصواريخ الباليستية على قاعدتي عين الأسد في محافظة الأنبار والحرير في أربيل، حيث تتواجد قوات أمريكية.