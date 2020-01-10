شركة مستحضرات تجميل تركية شهيرة تعلن إفلاسها

ألحقت الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا الضرر بقطاع جديد، وذلك بعد أن أعلنت إحدى شركات مستحضرات التجميل الشهيرة إفلاسها بحكم قضائي.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن القضاء أصدر قرارا بإعلان إفلاس شركة "تكين أجار" لمستحضرات التجميل، أحد أضخم شركات مستحضرات التجميل في تركيا، التي كانت تمتلك 10 فروع في مراكز تسوق معروفة.

وذكر موقع صحيفة "زمان" التركية أن الدائرة الأولى المختصة بنظر قضايا الإفلاس في إسطنبول قضت بإفلاس شركة "تكين أجار"، بحسب البيان المنشور في الجريدة الرسمية.

وأوضح البيان أن رئاسة الدائرة الأولى للمحكمة التجارية في إسطنبول قضت بإفلاس شركة "تكين أجار"، بموجب المادة رقم 177 من قانون الإفلاس والمصادرة اعتبارا من الساعة 14:25 من يوم 26 ديسمبر/ كانون الأول، على أن تتولى دائرة الإفلاس تنفيذ القرار.

ولم يعد بالإمكان الولوج إلى الموقع الإلكتروني لشركة "تكين أجار"، وكانت الشركة قد بدأت في إغلاق عدد من أفرعها.

وأفادت الصحيفة التركية أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019، وصل إجمالي الشركات التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.