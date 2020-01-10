الاتحاد الأوروبي: نطالب بتحقيق "مستقل وذي مصداقية" في تحطم الطائرة الأوكرانية

طالب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية شتيفان دي كيرسمايكر، اليوم الجمعة، بتحقيق "مستقل وذي مصداقية" بشأن حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران التي أسفرت عن مقتل 176 شخصًا كانوا على متنها.

ونقلت شبكة "يورونيوز" عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية شتيفان دي كيرسمايكر للصحفيين، قوله: "من المهم جداً بالنسبة لنا أن تأخذ التحقيقات شكل تحقيق مستقل وذي مصداقية يجري بشكل يتناسب مع قواعد منظمة الطيران المدني الدولي"، بعدما أشارت حكومات غربية إلى أن الطائرة أُسقطت، ربما عن طريق الخطأ، بصاروخ إيراني.

في السياق ذاته، أعلنت لجنة الطيران الدولية أن الجانب الإيراني لم يتقدم بطلب المشاركة والمساعدة في التحقيق بحادثة الطائرة الأوكرانية المنكوبة، وأشارت اللجنة إلى استعدادها للمساعدة، في حال توجهت إيران بطلب ذلك.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الافتراض بأن صاروخا أصاب الطائرة الأوكرانية في إيران ليس مستبعدا لكنه غير مؤكد.

وكتب زيلينسكي على منصة التواصل الاجتماعي "تيليغرام": "نحن على اتصال دائم بممثلينا، الفرضية الخاصة بصاروخ ما لم يتم استبعادها، لكن اليوم لم يتم تأكيدها، وبالنظر إلى آخر التصريحات الصادرة عن قادة الدول في وسائل الإعلام، نحث جميع الشركاء الدوليين- حكومات الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة- على توفير البيانات والأدلة المتعلقة بالكارثة ووضعها تحت تصرف اللجنة للتحقيق في الأسباب".

يذكر أن طائرة بوينغ 737-800 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، كانت متجهة إلى كييف، قد تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار طهران صباح الأربعاء الماضي. ولقي جميع الركاب الـ 176 مصرعهم وهم من إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان وتسعة من أفراد الطاقم.