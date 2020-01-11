ميركل: لابد من تنفيذ مشروع "التيار الشمالي" بغض النظر عن العقوبات الأمريكية

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على ضرورة تنفيذ مشروع "التيار الشمالي"، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، بغض النظر عن العقوبات الأمريكية، لافتة إلى أن بلادها ستقدم كل الدعم لإتمام المشروع.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "بالحديث عن المسائل الاقتصادية وخاصة مشروع التيار الشمالي والشركات التي تعمل على بناء هذا المشروع، فلابد من تنفيذ المشروع بغض النظر عن العقوبات الأمريكية".

وأضافت ميركل "ألمانيا ستقدم كل الدعم لإتمام المشروع (التيار الشمالي)"، مؤكدة "العقوبات الأمريكية ستصل إلى طريق مسدود".

وبالنسبة للأزمة الليبية أوضحت ميركل، لا ننوي التدخل في ليبيا ولكن لابد من حل الأزمة وأكدت إنها تأمل بنجاح الجهود التركية الروسية للسلام في ليبيا.

وأضافت إن برلين ستستضيف قمة للسلام في ليبيا، وتأمل أن تثمر الجهود الروسية التركية في حل الأزمة الليبية، وقالت، "نحاول إجراء مؤتمر في برلين لجمع الأطراف المتنازعة تحت رعاية الأمم المتحدة والمبعوث الأممي غسان سلامة قريبا"، مضيفة "نحن لا ننوي التدخل في تلك الدولة، ولكن لابد من حل الأزمة".

وأشارت المستشارة: مصرون على الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران سنستخدم كل الطرق الدبلوماسية للحفاظ عليها، حيث قالت، "فيما يخص المسألة الإيرانية، نصر على الحفاظ على الاتفاقية النووية مع إيران، وإيران لا يجب أن تمتلك سلاحا نوويا، وسنستخدم كل الطرق الدبلوماسية للحفاظ على الاتفاقية".

وحول الطائرة الأوكرانية التي تم إسقاطها في طهران، قالت ميركل "لابد من العثور على المسؤولين في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، ولابد من التحقيق الشامل في تلك الفاجعة".