خامنئي يبلغ أمير قطر بما تريده إيران بعد مقتل قاسم سليماني

أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أن "طهران تريد من جميع دول المنطقة، تعزيز العلاقات أكثر من أي وقت مضى"، بعد حادثة مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.

فخلال استقباله أمير قطر االشيخ تميم بن حمد آل ثاني في طهران، قال خامنئي إن "أمريكا وأصدقاءها هم المسؤولون عن الوضع غير المناسب الذي تعيشه المنطقة، والظروف الراهنة فيها بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز العلاقات بين دولها وعدم التأثر بإملاءات الدول الأجنبية"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأكد أن إيران "مستعدة للتعاون الحثيث مع جميع دول المنطقة التي تعيش ظروفا غير ملائمة، ومع أصدقائها، والطريق الوحيد لمواجهة ذلك الاعتماد على التعاون بين دول المنطقة".

ولفت المرشد الإيراني إلى أن "الولايات المتحدة لا ترغب في تعزيز تعاون دول المنطقة، ودول وشعوب المنطقة ترفض تدخلاتها وتحكمها بشؤونها"، مؤكدًا أن "أوضاع المنطقة تتطلب اتصالات أوثق بين دولها".

من جهته، وصف أمير قطر، الظروف التي تعيشها المنطقة بـ"الصعبة"، مؤكدًا أن بلاده تؤيد تعزيز التعاون الإقليمي وعقد حوار شامل بين دول المنطقة.

وكشف أمير قطر بأنه "تقرر عقد اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين بعد نحو 3 أشهر في إيران، معربا عن أمله في أن تصل العلاقات الاقتصادية بين طهران والدوحة إلى مستوى العلاقات السياسية.

ووصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى طهران صباح أمس الأحد، في زيارة هي الأولى له منذ توليه المنصب.