رئيس بوليفيا السابق يدعو إلى تشكيل "ميليشيات مسلحة"

دافع إيفو موراليس، رئيس بوليفيا السابق الذي يعيش في المنفى، أمس الأحد، عن الدعوة لتشكيل جماعات مسلحة والتي طرحها في تسجيل صوتي تم تسريبه وبثه عبر الإذاعة العامة.

ونقلت "رويترز" عن موراليس تصريحات أدلى بها الليلة الماضية في الأرجنتين حيث يعيش في المنفى، أكد فيها أن الصوت الذي سُمع في الإذاعة البوليفية يدعو لتشكيل ميليشيات مسلحة "مثل الحال في فنزويلا" كان صوته.

وأضاف موراليس إن من حق الناس الدفاع عن أنفسهم إذا قامت الحكومة الجديدة بمهاجمتهم، وقال إنه لم يقصد التسلح ببنادق وكان يشير إلى جماعات الدفاع عن المواطنين التي كانت موجودة دائما بشكل فضفاض.

وأضاف في المقابلة أنه "لو كانت القوات المسلحة في بوليفيا تطلق النار على الناس وتقتلهم فمن حق الشعب تنظيم أمنه، لا نتحدث عن أسلحة وإنما شيء أشبه بالمقاليع".

واختتم موراليس بقوله "أحيانا يطلق علي هذه الجماعات اسم ميليشيات وفي أحيان أخرى يطلق عليها اسم اتحاد أمني أو اتحاد للشرطة وفي مناطق أخرى يطلق عليها اسم الحرس الأهلي، هذا ليس شيئا جديدا".

وأعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في الـ 10 من نوفمبر/من تشرين الثاني الماضي استقالته، التي جاءت على خلفية ضغوط من المعارضة ودعوات من الجيش واستجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.