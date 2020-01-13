الصين: تعاوننا مع طهران قانوني

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن تعاون بكين الاقتصادي مع طهران يتوافق مع القانون الدولي ولا ينتهك مصالح الدول الأخرى.

بكين - سبوتنيك. قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، قنغ شوانغ، خلال مؤتمر صحفي، تعليقا على العقوبات الأمريكية ضد إيران التي طالت الشركات الصينية، اليوم الإثنين، "لطالما نفذت الصين وإيران تعاونا متبادل المنفعة لسنوات طويلة في جميع المجالات، وفق إطار القانون الدولي، وهي قانونية ولا تقوض مصالح الدول الثالثة، ويجب احترام هذا... نحث الولايات المتحدة على أن توقف فوراً إجراءاتها الخاطئة في شكل عقوبات على الشركات الصينية".

وأكد أن الموقف المبدئي للجانب الصيني بشأن هذه القضية واضح وصريح.

وأضاف قنغ شوانغ "لقد عارضنا تباعاً العقوبات الأحادية وما يسمى بالولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية. ونرى أن استمرار الفرض والتهديد بالعقوبات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل المشكلة".

وأشار إلى أن الصين تؤيد تسوية التناقضات والخلافات بين الدول من خلال الحوار والمفاوضات.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفين منوتشين، في الـ10 من الشهر الجاري، فرض عقوبات ضد ثمانية من المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى لمسؤوليتهم عن الضربات الصاروخية ضد القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، وكذلك على 17 شركة من منتجي الصلب في إيران.

وكانت إيران قد استهدفت قاعدتين عسكريتين، منها قاعدة "عين الأسد" قبل أيام، بعشرات الصواريخ، في رد انتقامي على اغتيال قائد "فيلق القدس"، اللواء قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة مسيرة، استهدفت سيارته قرب مطار بغداد الدولي.