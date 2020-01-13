أوكرانيا: إيران تعهدت بتسليم الصندوقين الأسودين لكييف

قال وزير خارجية أوكرانيا إن الدول الخمس التي قتل رعايا لها في طائرة أسقطتها إيران، الأسبوع الماضي، ستجتمع في لندن يوم الخميس لبحث اتخاذا إجراء قانوني.

ونقلت وكالة "رويترز" عن فاديم بريستايكو قوله، على هامش زيارة يقوم بها لسنغافورة اليوم الاثنين، إن الدول الخمس ستبحث التعويضات والتحقيق في الواقعة.

وقال بريستايكو إن تصريح إيران بأن الطائرة حلقت قرب موقع عسكري حساس "هراء".

كما أكد الوزير الأوكراني أن إيران تعهدت بتسليم الصندوقين الأسودين إلى كييف.