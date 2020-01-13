كندا تعلن موافقة إيران على منح تأشيرات لكل فريق تحقيق الطائرة الأوكرانية

أعلنت الحكومة الكندية أن جميع التأشيرات الإيرانية للمسؤولين الكنديين قد تمت الموافقة عليها، وأن هناك فريق كامل سيعمل في طهران على التحقيق في سقوط الطائرة الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامباني، أمس الأحد، إن إيران أصدرت 8 تأشيرات أخرى للمسؤولين الكنديين في أعقاب تحطم طائرة بالقرب من طهران ، مما يرفع عددها إلى 11 تأشيرة دخول حتى أمس الأحد.

وقال شامباني، على موقع تويتر، إن ثلاثة مسؤولين وصلوا إلى إيران يوم السبت لإنشاء قاعدة كندية للعمليات.

وتقول كندا إنها تريد المشاركة في التحقيق في الحادث ومساعدة أسر الكنديين الـ57 الذين ماتوا.

وأُسقطت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بطريق الخطأ بعد دقائق من إقلاعها من طهران، أثناء حالة استنفار للقوات الإيرانية تحسبا لرد أمريكي على ضربات إيران الانتقامية.

وكان من بين ركاب الطائرة عدد كبير من الإيرانيين الذين يحملون جنسية مزدوجة، بينما يحمل 57 منهم جوازات سفر كندية.

وقال الرئيس حسن روحاني إن إسقاط الطائرة "خطأ كارثي" واعتذر.