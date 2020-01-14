قتيل بانفجار مصنع البتروكيماويات في إسبانيا

ووقع انفجار قوي في مصنع للبتروكيماويات في مقاطعة تاراغونا، التابعة للحكم الذاتي في كاتالونيا، في إسبانيا، وذلك بحسب بيان لهيئة الحماية المدنية التابعة للعموميات.
ووفقا للسلطات المحلية، تم نشر ثمانية فرق لمكافحة الحرائق لمواجهة الحريق.
وتظهر اللقطات التي نشرها سكان المنطقة المحيطة على مواقع التواصل الاجتماعي حريقا هائلا في المنشأة، مع ارتفاع السحب الكثيفة من الدخان فوقها.
Muy preocupados por la explosión que ha tenido lugar en el Polígono Químico Sur de #Tarragona.— Toni Carmona (@toni_carmona_) January 14, 2020
Esperemos que no haya compañeros o compañeras heridas.
Ante todo seguir las indicaciones de seguridad por los canales oficiales. pic.twitter.com/sKU4C1NMpn
ووقع الانفجار قرابة الساعة 6.40 مساء بالتوقيت المحلي، وقال السكان الذين يعيشون على بعد عدة كيلومترات من الموقع إنهم شعروا بآثاره.
وناشدت هيئة الحماية المدنية في كاتالونيا من السكان أن "يقفلوا أحد المباني ويغلقوا الأبواب والنوافذ"، على الرغم من عدم تسجيل أي سحابة سامة.
كما طلبت من الناس عدم القيادة في المنطقة المجاورة، وتم تعليق خدمات السكك الحديدية.
M'acaben de passar això, un familiar, sembla que hi ha hagut una explosió a la petroquímica (??) Podeu veure l'edifici del 112 (Constantí crec) @tv3cat @324cat @112 @emergenciescat @mossos @bomberscat @Cati_Tarragona @TGNdigital pic.twitter.com/vENqyyU4Yu— 𝐔𝐧𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧𝐞𝐝 𝐃𝐮𝐊𝐞 (@UncrownedDuke) January 14, 2020
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