قتيل بانفجار مصنع البتروكيماويات في إسبانيا

أفادت وسائل إعلام إسبانية بما في ذلك "الموندو" و"البيريديكو"، بأن شخصا واحدا توفي نتيجة انفجار في مصنع للكيماويات في إقليم تاراغونا بشمال شرقي إسبانيا اليوم الثلاثاء.

وحسب "رويترز" ذكرت صحيفة "لا فانغارديا" على موقعها على شبكة الإنترنت أن الشخص توفي بعد انهيار مبنى نتيجة للصدمة الناتجة عن الانفجار

ووقع انفجار قوي في مصنع للبتروكيماويات في مقاطعة تاراغونا، التابعة للحكم الذاتي في كاتالونيا، في إسبانيا، وذلك بحسب بيان لهيئة الحماية المدنية التابعة للعموميات.

ووفقا للسلطات المحلية، ​تم نشر ثمانية فرق لمكافحة الحرائق لمواجهة الحريق.

وتظهر اللقطات التي نشرها سكان المنطقة المحيطة على مواقع التواصل الاجتماعي حريقا هائلا في المنشأة، مع ارتفاع السحب الكثيفة من الدخان فوقها.

Muy preocupados por la explosión que ha tenido lugar en el Polígono Químico Sur de #Tarragona.



Esperemos que no haya compañeros o compañeras heridas.



Ante todo seguir las indicaciones de seguridad por los canales oficiales. pic.twitter.com/sKU4C1NMpn — Toni Carmona (@toni_carmona_) January 14, 2020

ووقع الانفجار قرابة الساعة 6.40 مساء بالتوقيت المحلي، وقال السكان الذين يعيشون على بعد عدة كيلومترات من الموقع إنهم شعروا بآثاره.

وناشدت هيئة الحماية المدنية في كاتالونيا من السكان أن "يقفلوا أحد المباني ويغلقوا الأبواب والنوافذ"، على الرغم من عدم تسجيل أي سحابة سامة.

كما طلبت من الناس عدم القيادة في المنطقة المجاورة، وتم تعليق خدمات السكك الحديدية.