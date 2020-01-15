وزير الطاقة الإسرائيلي: الغاز المصدر إلى مصر ربما يعاد تصديره إلى أوروبا

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، اليوم الأربعاء، أن صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر ربما يعاد تصديرها إلى أوروبا عبر محطة إدكو "في غضون أشهر قليلة".

وبحسب ما أفادت "رويترز"، كشف الوزير أن إسرائيل تتحدث مع مصر والهند حول تصدير غاز شرق المتوسط إلى الهند عبر قناة السويس.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أن ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر سيبدأ اليوم الأربعاء.

وقال الوزارة في بيان اليوم: "هذا يمثل تطورا مهما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية".

كما أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ونظيره الإسرائيلي، عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر اليوم بشكل رسمي.

وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزيران سيقومان بإعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط والذى سيعقد يوم الخميس المقبل فى القاهرة.

ووقعت إسرائيل مع مصر في فبراير/ شباط من العام 2018 الماضي، اتفاقا لتزويد مصر بالغاز الطبيعي الإسرائيلي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.