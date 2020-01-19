إيران: روسيا قوة كبيرة ونتشاور باستمرار معها حول قضايا المنطقة

أكد عباس عراقجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، عمق وقوة العلاقات التي تربط بين بلاده وروسيا، لافتا إلى وجود تشاور مستمر بينهما بشأن قضايا المنطقة وبخاصة الملف السوري.

طهران - سبوتنيك. وقال عراقجي، في مؤتمر صحفي حول الأبعاد السياسية والاستراتيجية لاغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني اليوم الأحد، "لدينا علاقات قريبة وتعاون قوي ومشاورات مستمرة مع روسيا حول ملفات المنطقة، لاسيما في سوريا والعديد من المناطق الأخرى".

وأضاف "روسيا قوة كبيرة على مستوى العالم".

وتابع عراقجي "روسيا توجهت في الفترة الأخيرة إلى منطقة شرق آسيا، كما أنها تسعى لعلاقة استراتيجية وقوية مع إيران في الشرق الأوسط أيضا".

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الروسية في حكومة تصريف الأعمال، سيرغي لافروف، إيران ودول الخليج إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات ، مشيرا إلى أن هذه الدول تتفهم الحاجة لذلك.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي حول نتائج الدبلوماسية الروسية في عام 2019: "مع الأسف، التناقضات عميقة جدا بين بعض دول الخليج وإيران، خلال اتصالاتنا مع المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومع الإيرانيين أنفسهم، أيدنا بدء الحوار فيما بينهم".

وأشار لافروف لوجود تفهم لدى جميع الأطراف لضرورة حدوث ذلك قائلا "هناك تفهم لذلك، لكننا لم نستطع حتى الآن إقناع أصدقائنا ببدء العمل".

أتت تصريحات لافروف خلال المؤتمر الصحفي السنوي لوزارة الخارجية الروسية الذي يقيمه الوزير لافروف في موسكو.

وتطرق لافروف في تصريحاته إلى عدد من القضايا الدولية والعالمية، كقضية العلاقات الإيرانية الخليجية، والملف النووي الإيراني والدور الروسي بشأن الاتفاق النووي، والتصعيد الأخير بين إيران وأمريكا، ومعاهدة "ستارت" مع الولايات المتحدة، والعلاقات الهندية الروسية، وعن الأزمات الليبية والسورية واللبنانية وغيرها من القضايا.