الخارجية الإيرانية: طهران ما زالت تحترم الاتفاق النووي مع القوى الكبرى

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن "طهران ما زالت تحترم الاتفاق النووي مع القوى الكبرى"، متهما القوى الأوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي يقول طهران ما زالت تحترم الاتفاق النووي مع القوى الكبرى

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يتهم القوى الأوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي

موسوي: الخطوة الخامسة في تقليص تعهداتنا في الاتفاق النووي هي الخطوة الأخيرة في سياق تقليص تعهداتنا وهي أكثر الخطوات تأثيرا في هذا الخصوص

موسوي: إعلان الأوروبيين انهم يريدون تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي غير مقبول على الإطلاق وما يهمنا من قبل الأوربيين هو الفعل وليست الأقوال

موسوي: الأوروبيين يجب أن يختاروا إما أن يكونوا مستقلين وقرارهم من ذواتهم أو أن يكونوا اتباع لأمريكا

يتبع...