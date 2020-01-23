روسيا خالية تماما من فيروس كورونا

صرح متحدث باسم خدمة الطوارئ الروسية لـ "سبوتنيك"، أنه حتى الساعة 06.00 بتوقيت موسكو من صباح يوم الخميس، لم ترد معلومات عن إصابة أي مواطن روسي بفيروس كورونا.

وكان قد أكد متحدث باسم لجنة الصحة في مدينة سان بطرسبورغ، عدم إصابة مواطن صيني وصل إلى المدينة قادما من بكين منذ أسبوع، بفيروس "كورونا" الغامض.

وفقًا لآخر البيانات الصادرة عن لجنة الصحة في الصين، فقد بلغ عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا في 25 مقاطعة ومدينة في الصين حوالي 571 شخصًا، وتوفي 17 شخصًا جراء الإصابة، وتم الإبلاغ عن حالات في هونغ كونغ وماكاو وتايوان، وكذلك في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند.

وأعلن مقر ووهان كورونافيس لمنع ومكافحة الأوبئة عن إغلاق الحافلات العامة ومترو الأنفاق من الساعة 10 صباحًا اليوم الخميس 23 يناير/كانون الثاني، وتم التعميم على السكان بعدم مغادرة مدنهم خوفا من انتشار المرض.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة."

تشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

تنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.